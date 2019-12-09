Экономика

09:31 09.12.2019

Доллар стабилен относительно евро и иены в ожидании новостей о ходе переговоров США-КНР

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Доллар стабилен относительно евро и иены в ожидании новостей о ходе переговоров США-КНР

 Доллар США стабилен в паре с евро и иеной в понедельник, внимание трейдеров приковано к торговым переговорам Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

В минувшую пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

"Сделка близка. Возможно, даже ближе, чем это было в середине ноября", - сказал Кадлоу, добавив, что стороны общаются практически ежедневно.

"Неопределенность в отношении того, будут ли введены новые пошлин, сводит на нет все стимулы для открытия новых позиций в валюте", - отмечает аналитик Money Partners Co. Йосифуми Такеши.

"В этих условиях валютные курсы остаются в прежних диапазонах", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Курс евро к доллару США по данным на 8:10 кв в понедельник составляет $1,1060, как и по итогам предыдущей сессии.

Пара доллар/иена также торгуется на уровне предыдущей сессии - 108,58 иены/$1. Стоимость евро к иене составляет 120,10 иены против 120,09 иены по итогам торгов в пятницу.

Курс фунта стерлингов относительно доллара США поднялся до $1,3145 по сравнению с $1,3140 на закрытие предыдущих торгов.

Теги: #курс #валюта #доллар
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