Экономика

21:20 08.12.2019

​​​​​​​В Украине с воскресенья официально заработала новая таможня - Нефьодов

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​​​​​​​В Украине с воскресенья официально заработала новая таможня - Нефьодов

С начала суток воскресенья, 8 декабря, в Украине официально начала функционировать новая Государственная таможенная служба, сообщил ее глава Максим Нефьодов.

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков. Но нам удалось не допустить попадания более 500 наиболее "сомнительных" руководителей в ряды новой Гостаможслужбы, сократить количество таможен с 26 до 16 и обеспечить почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому. Уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ГФС (Госфискальную службу – ИФ). Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе", - написал Нефьодов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По его словам, всю прошедшую ночь чат руководства Гостаможслужбы "напоминал улей": И.о. руководители таможен объезжали посты, чтобы убедиться, что проблем нет, а в центральном аппарате была выведена на работу группа, которая разбирала все сложные случаи.

"Еще остаются точечные вопросы, которые разгребем за неделю - места доставки, в отдельных случаях транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше. Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников, и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого увольняем", - написал Нефьодов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поучил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы М.Нефьодову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года. А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

 

Теги: #таможня #нефьодов
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