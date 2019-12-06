Экономика

16:59 06.12.2019

Совет НБУ превысил свои полномочия при оценке деятельности правления Нацбанка

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Совет НБУ превысил свои полномочия при оценке деятельности правления Нацбанка

Решение Совета Национального банка Украины (НБУ) о признании деятельности правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной выходит за рамки полномочий Совета, говорится в сообщении НБУ.

"Данное решение Совета НБУ от 5 декабря 2019 года выходит за рамки полномочий Совета НБУ и не влияет на проведение денежно-кредитной политики НБУ", - уточняет пресс-служба Нацбанка в своем ответе на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, монетарная политика НБУ, во-первых, направлена на выполнение определенных законодательством целей, в частности на обеспечение ценовой стабильности. Для достижения этих целей управление операционной деятельностью, в том числе реализацию денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, осуществляет правление НБУ. При этом оно руководствуется Основными принципами денежно-кредитной политики (ДКП), одобренными Советом НБУ. Обеспечение низкой и стабильной инфляции происходит при помощи реализации режима таргетирования инфляции и режима плавающего обменного курса, в соответствии с действующим законодательством и Основными принципами ДКП.

Во-вторых, уточняется в ответе центробанка, приняв решение "признать деятельность правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, которая не соответствует вызовам современного развития Украины", Совет НБУ вышел за рамки своих полномочий, установленных ст. 100 Конституции Украины и ст. 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины". Соответствующей статьей Конституции Украины определены полномочия Совета разрабатывать Основные принципы ДКП и осуществлять контроль за ее проведением.

Перечень полномочий Совета НБУ определен в ст. 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и является исчерпывающим. Среди них есть предусмотренный и Конституцией в том числе контроль за проведением денежно-кредитной политики, а соответственно, и оценка деятельности правления по выполнению утвержденных Советом Основных принципов ДКП. При этом не предусмотрено никаких других полномочий Совета по осуществлению оценки деятельности правления Нацбанка в любой другой сфере, в частности в части формирования и реализации валютно-курсовой политики и ее соответствия вызовам современного развития Украины, подчеркивается в сообщении.

В ответе регулятора подчеркивается, что никаких правовых последствий для персонального состава правления НБУ данное решение Совета не имеет. "Правление Национального банка продолжает работать в полном составе для реализации возложенных на Национальный банк функций - обеспечение ценовой и финансовой стабильности с целью содействия экономическому росту", - говорится в нем.

Теги: #совет #нбу #нацбанк
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