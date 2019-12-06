Совет НБУ признал валютно-курсовую политику Нацбанка неэффективной

Совет Национального банка Украины признал деятельность правления центробанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины.

"Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ", – говорится в рекомендациях Совета, утвержденных его решением от 5 декабря.

Согласно документу, Нацбанку также целесообразно обновить стратегию управления золотовалютными резервами (ЗВР) и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Совет также рекомендует правлению подготовить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и соответствующий план действий НБУ, а также совместно с Минфином разработать правило по сглаживанию влияния продажи/купли нерезидентами валюты на состояние межбанковского валютного рынка.

По мнению Совета, необходимо осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и влияние ситуации на увеличение спроса нерезидентов на ОВГЗ.

Согласно документу, Нацбанку также необходимо актуализировать исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине, предоставить оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса (переоценка/недооценка) относительно расчетного равновесного уровня.

"Проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции. Нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг", – говорится также в рекомендациях Совета НБУ.

Совет уточнил, что темой его заседания 5 декабря было состояние ЗВР и ситуация на валютном рынке Украины. Были заслушаны замглавы Нацбанка Олег Чурий с информацией от правления и члены Совета НБУ Виталий Шапран, Александр Петрик, Виктор Козюк.

"Совет НБУ. Большевизм означает: Можно не только плевать на регламент, но и на макроэкономику… Можно не знать, что такое трилемма в открытой экономике, и хотеть превратить центробанк в Госплан", – написал по итогам заседания Козюк в Facebook.

Он отметил, что торговый баланс – не только производная курса, но и реальных доходов, и трудно требовать структурную перестройку экономики с профицитом торговли.

"Можно не знать, что объем притока ПИИ определяется качеством институтов (кстати, даже в развитых странах), и хотеть, чтобы за провал в привлечении ПИИ нес ответственность МВФ", – добавил Козюк и подверг критике требование и увеличения резервов, и увеличения прибыли центробанка.

"Одним словом, когда есть большинство, можно рекомендовать физикам изменить законы природы", – подчеркнул член Совета НБУ.

В то же время Шапран опроверг конфликт на заседании. "Просто собрались люди с разным жизненным опытом, разными взглядами и дискутируют, иногда эмоционально", – написал он в Facebook, уточнив, что заседание было "горячим" и длилось больше четырех часов.

Как сообщалось, осенью 2019 года дважды голоса на заседании Совета по вопросу переизбрания его главы распределялись в соотношении 4:4 после того, как Совет покинул заместитель главы Тимофей Милованов в связи с назначением министром экономики.

Однако после того как Верховная Рада в середине ноября утвердила вместо Милованова членом Совета Шапрана, Богдан Данилишин был переизбран голосованием 5:3, так как в заседании не участвовал Николай Каленский, находившийся под домашним арестом по делу VAB Банка (Киев).

На этой неделе стало известно, что Данилишин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому заменить Каленского в Совете НБУ.