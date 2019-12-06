Экс-президент "Энергоатома" Недашковский оспаривает свое увольнение в суде

Бывший президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский оспаривает в суде правительственное распоряжение о своем увольнении, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК), в который был подан соответствующий иск.

В суд также поступило заявление об обеспечении иска. Недашковский просит запретить Кабинету министров и Министерству энергетики и защиты окружающей среды совершать какие-либо действия и принимать решения об увольнении истца с должности президента компании на указанных в распоряжении об увольнении основаниях.

Кроме того, экс-президент НАЭК просит суд запретить правительству и Минэкоэнерго объявлять и проводить конкурс на должность главы "Энергоатома".

В настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска, отмечено в сообщении ОАСК.

Как сообщалось, полномочия президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского (вступил в должность в 2014 году), уволенного 27 ноября распоряжением правительства №1122, прекращены с 3 декабря. Основными причинами увольнения Недашковского Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины назвало неэффективный менеджмент, дело Мартыненко, бесхозяйственность при проведении закупок, невыполнение графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС и увеличение расходов на обслуживание кредитов.

4 декабря правительство назначило генерального директора Ривненской АЭС Павла Павлишина временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом".