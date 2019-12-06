"Метинвест" считает недопустимым облагать допналогами добычу ЖРС в период кризиса в ГМК

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" считает недопустимым облагать предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) дополнительными налогами в период глубокого кризиса в отрасли, отмечается в официальной позиции группы в отношении законопроекта №1210 об изменениях в Налоговый кодекс Украины, принятого в первом чтении 3 декабря текущего года.

При этом подчеркивается, что "Метинвест" является украинской компанией, которая своевременно и в полной мере платит все налоги в своей стране, заработные платы на ее предприятиях являются самыми высокими в отрасли. Как один из крупнейших налогоплательщиков в стране "Метинвест" выступает за прозрачный подход в отношениях между государством и бизнесом. Поэтому группа полностью поддерживает любые инициативы по противодействию уклонению от уплаты налогов Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

В то же время группа категорически против отдельных пунктов законопроекта, существенно расширяющих полномочия государственной налоговой службы и ужесточающих требования к налогоплательщикам.

"Мы твердо убеждены, что эти шаги не приведут к улучшению инвестиционной привлекательности и росту ВВП нашей страны. Особое внимание хотим обратить на пункты законопроекта, которые касаются добычи железной руды. Считаем недопустимым облагать предприятия ГМК дополнительными налогами в период глубокого кризиса в отрасли. Напротив, мы рассчитываем на поддержку государства, которая должна помочь отрасли преодолеть кризис без увольнений людей и остановок предприятий", - констатируется в заявлении.

Метинвест отмечает, что принятый в первом чтении законопроект ставит под вопрос не только работу горнодобывающих предприятий Кривого Рога, но и будущее украинского ГМК в целом. Замечания, которые бизнес предоставлял в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике, были полностью проигнорированы. Практика взимания ресурсных платежей с продукции более высокого передела вместо добытого из недр сырья не применяется ни в одной стране мира, и группа считает ее абсурдной.

"Мы уверены, что налогообложение должно стимулировать повышение объемов выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью, а не наоборот. Группа "Метинвест" требует учитывать мнение крупного бизнеса, который осуществляет многомиллиардные инвестиции в Украину и наполняет государственный и местные бюджеты", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что принимая законопроекты, наносящие откровенный вред бизнес-среде, государство нивелирует все остальные усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата в стране. Внезапные и существенные изменения в Налоговый кодекс никогда не будут способствовать привлечению новых инвестиций, а, напротив, вызовут отток уже имеющихся.

В компании подчеркивают, что Украине нужны простые и понятные правила ведения бизнеса, которые не будут отпугивать инвесторов. Власть обязана понимать лежащую на ней ответственность и последствия от принятия подобных законопроектов, которые будут необратимы для экономики страны и ее граждан. Поэтому группа рассчитывает на немедленную реакцию со стороны народных депутатов – членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

"Мы призываем комитет в ближайшее время провести рабочее совещание с участием всех заинтересованных сторон и независимых экспертов для внесения обоснованных изменений в принятый в первом чтении законопроект №1210", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, крупнейшая украинская горно-металлургическая компания - группа "Метинвест" - и крупнейший в стране горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" выразили обеспокоенность предлагаемыми изменениями в Налоговый кодекс, принятие которых приведет к значительному росту рентных платежей не только за добычу железной руды (ренту), но и ее обогащение. При этом АМКР заявил, что в случае увеличения ренты более чем в 4 раза, подземная добыча в шахте "ArcelorMittal Кривой Рог" станет нерентабельной, что может привести к ее закрытию.