Экономика

14:24 06.12.2019

ЕБРР и ЕС запустили платформу для поддержки украинских МСП в рамках инициативы EU4Business

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ЕБРР и ЕС запустили платформу для поддержки украинских МСП в рамках инициативы EU4Business

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюз (ЕС) по согласованию с правительством Украины запустили цифровую платформу поддержки украинских малых и средних предприятий (МСП) Merezha в рамках инициативы EU4Business для расширения возможностей развития бизнеса.

"Украинские МСП смогут зарегистрироваться в режиме онлайн и получить мгновенный доступ к зарегистрированным экспертам, тематическим исследованиям, библиотеке бизнес-решений и полезным данным, необходимым для планирования и развития их деятельности", - сообщается на сайте ЕБРР.

Банк уточнил, что эксперты и центры поддержки бизнеса, планирующие предоставлять свои услуги через платформу, должны представить тематические исследования, касающиеся успешно реализованных проектов, описание их услуг и другую соответствующую информацию. В настоящее время на платформе зарегистрированы 23 эксперта.

"Украинский бизнес сможет выбрать подходящих экспертов для своих целей, применяя необходимые фильтры и просматривая базу данных зарегистрированных консультантов", - уточнил ЕБРР.

На платформе планируют внедрить раздел "спросите эксперта", а также специальный аналитический инструмент, предназначенный для мониторинга распространенных проблем бизнеса и моделей их решения, что, помимо прочего, поможет в разработке новых продуктов для поддержки МСП, сообщается на сайте банка.

Эксперты ЕБРР ожидают, что Merezha будет привлекать до 30 тыс. посетителей ежемесячно. Во втором квартале 2020 года они планируют обеспечить доступ к платформе и другим участникам рынка: бизнес-ассоциациям, акселераторам, поставщикам грантов и другим.

"В будущем онлайн-платформа Merezha планирует открыть доступ к данным о состоянии малого и среднего бизнеса в Украине, сформировать культуру ведения бизнеса, увеличить количество проверенных, надежных экспертов и повысить общий уровень консалтинга", - сообщается на сайте Merezha.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR14,6 млрд в рамках 445 проектов.

Теги: #ебрр #eu4business #ес #бизнес
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