Экономика

12:53 05.12.2019

Луцкий завод корпорации "Богдан" в 2019г. незначительно нарастит продажи троллейбусов и автобусов – предварительные итоги

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Луцкий завод корпорации "Богдан" в 2019г. незначительно нарастит продажи троллейбусов и автобусов – предварительные итоги

Дочернее предприятие "Автосборочный завод №1"(Луцк) автомобильной компании "Богдан Моторс" в 2019 году реализует, по предварительным данным, 121 ед. автобусов и троллейбусов, что на 3 ед. больше, чем в 2018 году, сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

"Небольшой, но все же рост. Год стал для завода, в том числе, годом испытаний на умение выжить и развиваться в непростое время. И небольшое количество проданной техники, прежде всего, из-за отсутствия поддержки отечественного производителя государством, а победителями тендеров на закупку автобусов и троллейбусов часто становятся белорусские компании "МАЗ" и "Белкоммунмаш", - отметил Красуля агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что беларусы имеют ощутимую поддержку от своих властей и пользуются всевозможными льготами при растаможивании техники в Украине, поэтому их цены становятся демпинговым по сравнению с украинскими производителями.

"Украине нужно создать действующую схему поддержки своих предприятий - тогда выиграют все: предприятия внутри страны будут загружены и это будет способствовать увеличению выплат налогов и роста ВВП страны", - отметил он.

Наибольшую долю в общей реализации техники составили 12-метровые троллейбусы "Богдан Т70117", в частности, 57 ед. поставляются по контракту с Харьковом (за средства ЕБРР - ИФ), в том числе 28 из них уже отправлены заказчику, еще 15 планируется поставить до конца года. Кроме того, для Хмельницкого КП "Электротранс" поставлено 10 ед. "Богдан Т70117", для ГКП "Херсонэлектротранс" - 4 ед., для сумского КП "Электроавтотранс" - еще 4 троллейбуса.

Киев в текущем году заказал 13 ед. двухсекционных 19-метровых троллейбусов "Богдан Т90117" (всего в столице на сегодня эксплуатируется 120 таких троллейбусов).

Как уточнил Красуля, в 2018 году было реализовано 39 ед. 12-метровых троллейбусов и пять 19-метровых "Богдан Т70119".

В числе реализованных в текущем году автобусов – 28 ед. "школьных", поставленных школьникам Житомирской (20 шт.), Тернопольской (7 шт.) и Волынской (1 шт.) областей.

Кроме того, двенадцать 12-метровых низкопольных городских автобусов "Богдан А70132" поставлены КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковска, семь городских автобусов малого класса "Богдан А22112" отправлены в Авдеевку, Краматорск и другие города.

Пресс-секретарь корпорации также напомнил, что в отсутствие достаточной господдержки завод пытается выйти на новые рынки сбыта - в текущем году был подписан еще один контракт с французской Bluebus (Bollore Group), в рамках которого в марте был изготовлен прототип 18-метрового кузова, а затем реализован инжиниринговый контракт на разработку и изготовление кузова из высоколегированных сталей.

"К концу года луцкий завод обязательно выполнит все обязательства по подписанным контрактам и, надеемся, получит дополнительные заказы на поставки транспорта в 2020 году. В следующем году завод планирует спроектировать и изготовить новый электробус, которому не будет аналогов на рынке. Стратегия развития предприятия на 2020 год - новые проекты и производство техники высокого качества", - подчеркнул Красуля.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).

Теги: #луцк #автопром #продажи #богдан #завод
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