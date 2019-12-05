Возобновлена укладка "Северного потока 2"

Оператор "Северного потока 2" возобновил деятельность по укладке труб, заявил председатель правления австрийской OMV Райнер Зеле журналистам перед своей встречей с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Как финансовый инвестор, я более прислушиваюсь к запросам от оператора по получению денежных средств (cash-call). То, что я действительно вижу - вижу, что оператор "Северного потока 2" возобновил деятельность по трубоукладке. Каждый день важен, оператор пристально следит за погодными условиями на Балтийском море - от этого будет зависеть прогресс по строительству", - сказал Зеле.

Он добавил, что в пятницу планирует встретиться с главой "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексеем Миллером.

Как сообщалось, с большой задержкой относительно других стран прохождения магистрали - 30 октября - Дания разрешила строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Укладка магистрали могла возобновиться по истечении месяца (отводимого на возможные обжалования) с момента выдачи разрешения.

Трубоукладочные суда Solitaire и Pioneering Spirit на данный момент находятся в датских водах.

Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 км. Протяжённость датского участка - 147 км.