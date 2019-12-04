Основатели Google Пейдж и Брин оставили свои посты в Alphabet, передав управление Сундару Пичаи

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты соответственно гендиректора и президента ее материнской компании - Alphabet Inc., передав управление компанией Сундару Пичаи, возглавляющему Google.

Пичаи станет гендиректором Alphabet, а также сохранит за собой пост CEO Google, говорится в пресс-релизе компании.

Пейдж и Брин останутся в совете директоров Alphabet и совместно сохранят большинство голосов в соответствии с двойной структурой акций Google. 47-летний Пичаи также останется членом совета директоров Alphabet.

Пейдж и Брин опубликовали совместное заявление на сайте Alphabet, в котором говорится, что "пришло время упростить структуру управления компанией".

"Мы никогда не были теми, кто держится за руководящие должности, зная о наличии возможностей для более эффективного управления компанией, - заявили они. - Alphabet и Google больше не нуждаются в двух CEO и президенте. В дальнейшем Сундар будет CEO как Google, так и Alphabet".

Пейдж и Брин основали компанию Google в 1998 году, в 2015 году была создана Alphabet, которая стала холдинговой компанией Google.

Пичаи пришел в Google в 2004 году, он отвечал за популяризацию браузера Chrome, а также развитие операционной системы Android.

Капитализация Alphabet составляет более $800 млрд, акции компании подорожали на 24% с начала 2019 года.