Глава Glencore Айван Глазенберг предупредил инвесторов о своей скорой отставке

Гендиректор Glencore Plc Айван Глазенберг предупредил инвесторов о готовящихся переменах в руководстве компании, дав понять, что его собственная отставка может произойти раньше, чем ожидалось.

"Нас, старичков, осталось не так много", - отметил 62-летний Глазенберг, имея в виду себя и еще несколько человек из числа "третьего поколения" лидеров Glencore.

По его словам, оставшиеся менеджеры его поколения, вероятно, уйдут в отставку в течение 2020 года.

Глазенберг заявил, что точных планов относительно сроков его собственной отставки пока нет. Он добавил, что "это может случиться в скором времени".

За последние 12 месяцев в компании сменилось сразу несколько ключевых топ-менеджеров, включая Телиса Мистакидиса, отвечавшего за медные операции сырьевого трейдера, а также руководителей нефтяного и сельскохозяйственного направлений Glencore Алекса Бирда и Криса Махони.

Среди оставшихся топ-менеджеров - Тор Петерсон, отвечающий за угольный бизнес Glencore, и Дэниэл Мэйт, возглавляющий операции по торговле свинцом и цинком.

В презентации, опубликованной Glencore во вторник в рамках подготовки ко Дню инвестора, компания сообщила, что ее приоритетом в следующем году останется поощрение акционеров и сокращение долга.

В этом году компания активно выкупала акции, и из действующей в этом году программы выкупа бумаг объемом $2 млрд остались неиспользованными лишь $90 млн.

Glencore планирует продать активы на сумму $700 млн в дополнение к уже проданным в этом году активам на общую сумму $300 млн.

Компания понизила прогноз добычи угля на 2019 год на 5 млн тонн, до 140 млн тонн.

Группа Glencore была образована в результате сделки по слиянию швейцарского сырьевого трейдера Glencore и горнодобывающей компании Xstrata и на момент закрытия сделки в мае 2013 года стала четвертой по величине капитализации диверсифицированной добывающей корпорацией в мире.