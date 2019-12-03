Экономика

16:05 03.12.2019

Приватизация заводов "Укрспирта" может быть завершена до июля 2021г

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Приватизация заводов "Укрспирта" может быть завершена до июля 2021г

Приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"У нас есть виденье, что нужно провести приватизацию до 1 июля 2020 года. В правке к закону ко второму чтению обозначено, что он вступает в действие 1 июля 2020 года. После его принятия у нас будет еще год, когда будет действовать запрет на строительство новых заводов, для продажи тех 10-20% заводов, которые останутся неприватизированными", - сказал он на брифинге в Минэкономики во вторник.

По словам Высоцкого, полностью завершить приватизацию планируется до 1 июля 2021 года.

"Объективно мы оцениваем поступления от приватизации предприятий "Укрспирта" в 2-3 млрд грн", - отметил замминистра.

Сейчас министерство ожидает передачи заводов "Укрспирта" в Фонд госимущества и на рассмотрение и принятие во втором чтении президентского законопроекта №2300.

Теги: #приватизация #укрспирт
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