Экономика

15:00 03.12.2019

Глава Минфина допускает снижение ставки НДФЛ при перевыполнении госбюджета-2020

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Глава Минфина допускает снижение ставки НДФЛ при перевыполнении госбюджета-2020

Перевыполнение государственного бюджета в 2020 году создаст предпосылки для снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полагает министр финансов Оксана Маркарова.

"Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ", – сказала она в интервью изданию "Корреспондент".

По ее мнению, снижение этого налога станет драйвером экономического роста.

"Налог на доходы физлиц - это первый налог, который нам надо снижать, как только мы получим такую возможность. И это будет одним из самых больших драйверов экономического роста. Если мы сможем снизить ставку, допустим, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности", – отметила Маркарова.

Как сообщалось, с 2016 года в Украине была установлена единая базовая ставка НДФЛ в размере 18% вместо двух действующих - 15% и 20%, для дивидендов из источника в Украине остается ставка в размере 5%, для доходов из-за рубежа – 18%.

Теги: #маркарова #ндфл #госбюджет #ставка #минфин
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