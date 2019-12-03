Методика определения норматива расходов на выплаты страховым посредникам вступила в действие 3 декабря

Распоряжение Нацкомфинуслуг "Об утверждении методики определения норматива расходов на выплаты страховым посредникам", зарегистрированное Министерство юстиции Украины 18 ноября, вступило в действие 3 декабря, сообщается на сайте регулятора.

Согласно ему, базой для расчета норматива затрат страховщика на выплаты страховым посредникам и другим лицам является сумма страховых платежей, полученных страховщиком в течение отчетного периода по договорам страхования и перестрахования, уменьшенная на сумму страховых платежей, полученных страховщиком за отчетный период по договорам перестрахования.

Для рисковых компаний максимальная предельная доля нормативных затрат на ведение дел в страховом тарифе по добровольным видам страхования рассчитывается в соответствии с законодательством и закрепляется страховщиком в правилах страхования, регистрируемых Нацкомфинуслуг. Если правила страхования не устанавливают размер затрат на ведение дела, он определяется в размере 20%.

По обязательным видам страхования предельно допустимый размер нормативных затрат на ведение дела определяется законодательством.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" (№9260) был принят депутатами во втором чтении и в целом в ночь с 22 на 23 ноября 2018 года.

Закон предлагает закрепить норму, в соответствии с которой предельно допустимая величина любых выплат (вознаграждений) страховым посредникам и другим лицам за предоставленные услуги по заключению (пролонгации) договоров страхования рассчитывается по методике, определенной уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной финансовой политики.

В связи с этим финансовый результат до налогообложения страховщика увеличивается на положительную разницу между суммой любых выплат (вознаграждений) страховым посредникам и другим лицам за предоставленные услуги и суммой норматива расходов на выплаты им.

Методика, в соответствии с которой будут установлены допустимые величины выплат (вознаграждений) страховым посредникам и другим лицам за предоставленные услуги по заключению (пролонгации) договоров страхования, должна быть разработана по стандартной процедуре уполномоченным органом.