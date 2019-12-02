Экономика

19:19 02.12.2019

ЕЦБ будет действовать "решительно" для достижения цели по инфляции в еврозоне - Лагард

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ЕЦБ будет действовать "решительно" для достижения цели по инфляции в еврозоне - Лагард

Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен действовать "решительно" с целью восстановления ценовой стабильности в еврозоне, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на слушаниях в Европарламенте, отметив, что предстоящая оценка стратегии Центробанка будет касаться широкого круга вопросов, включая изменение климата и инфляцию.

"Аккомодационная политика ЕЦБ стала одним из ключевых двигателей внутреннего спроса в период восстановления, и она остается в силе", - приводит слова Лагард агентство Bloomberg.

Лагард, сменившая на посту главы ЕЦБ Марио Драги в начале ноября, 12 декабря проведет первое заседание совета управляющих регулятора, на котором, как считают эксперты, она, возможно, объявит результаты первой за 16 лет фундаментальной оценки стратегии Центробанка.

Лагард сообщила, что пока еще преждевременно говорить об итогах оценки стратегии, и не сказала, сколько времени займет ее проведение, отметив лишь, что она "будет руководствоваться двумя принципами: анализом и здравым смыслом".

Она признала побочные эффекты сверхмягкой политики ЕЦБ и сказала, что в ходе оценки стратегии планируется получить более четкое представление о том, как более долгосрочные тенденции влияют на то, что поддается контролю Центробанка.

По словам Лагард, хотя главным мандатом ЕЦБ остается ценовая стабильность, второстепенный мандат, который заключается в поддержке общей экономической политики в ЕС, также может охватывать борьбу с изменением климата.

Ранее источники сообщали Bloomberg, что руководители ЕЦБ могут отказаться от нынешней цели по инфляции "чуть ниже 2%" в пользу твердых 2%. Переход к твердой цели по инфляции в среднесрочной перспективе ослабил бы давление на ЕЦБ в плане необходимости ужесточать денежно-кредитную политику после того, как инфляция в еврозоне превысит отметку в 1,5%.

ЕЦБ, реализующий высоко стимулирующую политику в течение восьми лет, выкупая бонды и удерживая ставку по депозитам на отрицательном уровне, так и не смог добиться цели по инфляции. Темпы роста потребительских цен в еврозоне находятся ниже 1%, и эксперты продолжают понижать прогнозы на ближайшие годы.

Теги: #ецб #стратегія
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