Экономика

09:55 02.12.2019

Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января - Эрдоган

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Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января - Эрдоган

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток" намечена на 8 января 2020 года, она пройдет в Стамбуле, сообщила в субботу газета Daily Sabah со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое заявление Эрдоган сделал на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в турецкой провинции Эдирне.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

На прошлой неделе "Газпром" сообщал, что в настоящее время газом заполнены обе нитки "Турецкого потока", начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Теги: #газ #турция #турецкий_поток #эрдоган
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