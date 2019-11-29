Экономика

20:16 29.11.2019

"Кернел" заключил первый беспоставочный валютный форвард на украинском рынке

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"Кернел" заключил первый беспоставочный валютный форвард на украинском рынке

Один из украинских банков и крупный украинский агрохолдинг "Кернел" на этой неделе заключили первый в истории Украины беспоставочный валютный форвард (NDF), сообщил Национальный банк Украины.

"Это первая сделка по хеджированию валютных рисков такого типа на украинском рынке. Ранее на рынке заключались также соглашения с поставочными валютными форвардами, однако их доля все еще несущественна и имеет большой потенциал к росту", – указал регулятор в сообщении в пятницу.

В нем замглавы НБУ Олег Чурий отметил, что в мире на валютном рынке операции типа спот, то есть те, которые фактически осуществляются день в день, составляют не более трети от общего объема валютного рынка.

"Остальные - это операции с использованием инструментов хеджирования: форвардов, фьючерсов, свопов. К сожалению, в Украине все наоборот: доминируют спотовые сделки, а случаи хеджирования бизнесом валютных рисков все еще носят единичный характер", - констатировал Чурий.

По его мнению, в условиях плавающего валютного курса владельцы бизнеса и финансовые директора должны обратить внимание на инструменты хеджирования, которые уже доступны в Украине. Это, в частности, поставочный и беспоставочный форварды, которые можно заключать с банками под экспортно-импортные операции или кредиты от нерезидентов.

"Украина уже четыре года живет в условиях гибкого курсообразования, которое позволяет избегать накопления дисбалансов в экономике, но также требует от бизнеса предусмотрительного планирования", – заявил замглавы НБУ.

На минувшей неделе Нацбанк заявил о планах приступить к проведению операций с производными финансовыми инструментами во втором квартале 2020 года. На первом этапе будут введены процентный своп (IRS) и обычный своп, на втором – форвардные операции и специальный своп, на третьем – опционы.

Запуск операций центробанка с процентными деривативами нацелен на усиление монетарной трансмиссии через построение "длинного" сегмента кривой доходности и содействие долгосрочному кредитованию путем снижения процентного риска.

Запуск операций с валютными деривативами имеет целью усиление монетарной трансмиссии путем снижения уязвимости экономики к изменениям курса гривни, содействие кредитованию за счет трансформации валютных ресурсов в гривневые и снижение уровня долларизации.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" агрохолдинг "Кернел" подтвердил, что в сообщении НБУ речь идет об агрохолдинге, и сообщил, что на следующей неделе планируется обнародовать детали по форварду.

Теги: #нбу #кернел #форвард
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