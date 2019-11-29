Экономика

18:47 29.11.2019

Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом - топ-менеджер "Нафтогаза"

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Украина и РФ обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 млрд по арбитражу газом - топ-менеджер "Нафтогаза"

Украина и Российская Федерация обсуждают возможность осуществления "Газмпромом" выплат по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на соответствующую сумму в $3 млрд, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Министр Новак (министр энергетики РФ Александр Новак – ИФ), который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы по публичным заявлениям (российской стороны – ИФ) видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", – сказал он в эфире радио "НВ" в пятницу вечером.

Теги: #газпром #витренко #украина #нафтогаз #рф #газ
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