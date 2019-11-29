Экономика

15:45 29.11.2019

Передача ПриватБанка Кабмину состоялась в конце сентября

1 мин читать
Передача ПриватБанка Кабмину состоялась в конце сентября

Передача государственного ПриватБанка (Киев) из управления Министерства финансов Кабинету министров состоялась 25 сентября 2019 года, согласно требованиям законодательства, сообщил Минфин агентству "Интерфакс-Украина".

"Министерство финансов в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" передало полномочия по управлению ценными бумагами АО КБ "ПриватБанк", учет которых ведется на счетах в ценных бумагах на имя государства, Кабинету министров Украины 25 сентября 2019 года", – говорится в ответе министерства на запрос агентства.

Согласно закону от 5 июля 2018 года № 2491-VIII об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине, новая редакция ст.7 "Государственные банки" закона о банках предусматривает, что функции по управлению корпоративными правами государства в госбанке осуществляет Кабинет министров, пояснил Минфин. Эта статья начала применяться к ПриватБанку с 30 апреля 2019 года.

Поскольку Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба – Киев) были созданы как госбанки, их акции постоянно находились в управлении Кабмина.

"АО КБ "ПриватБанк" стал государственным в понимании ст. 7 закона о банках 30 апреля 2019 года", – подчеркнул Минфин.

Теги: #приватбанк #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:41 29.11.2019
Гончарук: В Украине за следующие 3-5 лет появятся "качественные дороги"

Гончарук: В Украине за следующие 3-5 лет появятся "качественные дороги"

14:39 28.11.2019
Кабмин решил остановить инвестпроект по реконструкции "Украинского дома"

Кабмин решил остановить инвестпроект по реконструкции "Украинского дома"

14:06 28.11.2019
Кабмин перенаправил 70 млн грн с реконструкции НИР на строительство нового корпуса "Охматдета"

Кабмин перенаправил 70 млн грн с реконструкции НИР на строительство нового корпуса "Охматдета"

16:59 27.11.2019
Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

Кабмин ввел санкции против 131 юрлица за разрушение объектов культурного наследия в Крыму, осуществление там вещания и поставки материалов для ОПК РФ

15:32 27.11.2019
Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

14:35 27.11.2019
Кабмин принял программу медгарантий и четыре госстратегии в сфере здравоохранения

Кабмин принял программу медгарантий и четыре госстратегии в сфере здравоохранения

13:59 27.11.2019
Кабмин санкционировал укрупнение госпитальных округов до областного уровня

Кабмин санкционировал укрупнение госпитальных округов до областного уровня

11:28 27.11.2019
Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка в суде оспаривает правомочность контрактов с членами набсовета

Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка в суде оспаривает правомочность контрактов с членами набсовета

09:53 27.11.2019
Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

Правление НБУ заявляет о давлении со стороны экс-владельца ПриватБанка Коломойского

10:48 25.11.2019
Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

Правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В СКМ ожидают экономического спада в 2020 году

Нафтогаз намерен исполнить решение арбитража о взыскании с Газпрома $2,6 млрд в Латвии

Минэнерго РФ: Россия и Украина готовы обсуждать взаимодействие по газу в двухстороннем формате

Слушания в апелляции еще по двум жалобам "Газпрома" на решения арбитража пройдут в феврале и осенью 2020г – глава "Нафтогаза"

Премьер Украины отрицает ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Единственной международной организацией, нашедшей способы наказания российского терроризма, стала WADA - эксперт

Три компании готовы предоставить "Укрзализныци" услуги питания, доступа к медиаконтенту и перевозке экспресс-отправлений в скоростных поездах

В СКМ ожидают экономического спада в 2020 году

В Аграрном фонде сообщают, что их экс-глава Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия

Южно-Украинская АЭС подключила блок №3 к сети после завершения планового ремонта

ТИС запустил новый еженедельный контейнерный поезд в Чернигов

Инфляция во Франции в ноябре ускорилась, рост потребрасходов в октябре был ниже прогноза

Нафтогаз намерен исполнить решение арбитража о взыскании с Газпрома $2,6 млрд в Латвии

Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу-отводу OPAL

Минэнерго РФ: Россия и Украина готовы обсуждать взаимодействие по газу в двухстороннем формате

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА