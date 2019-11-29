Три компании готовы предоставить "Укрзализныци" услуги питания, доступа к медиаконтенту и перевозке экспресс-отправлений в скоростных поездах

ООО "Санфинити", ООО "Фуд энд Беверидж" и ООО "Вог Кафе" подали документы на конкурс "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЖСК, филиал "Укрзализныци") по предоставлению питания и дополнительных услуг пассажирам скоростных поездов, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В конкурсе, объявленном УЖСК, сразу три лота: обеспечение питания для пассажиров на скоростных поездов и для работников филиала УЖСК на территории техническо-пассажирской станции "Дарница" (обслуживает поезда "Интерсити"); обеспечение доступа к медиаконтенту для пассажиров скоростных поездов (организация локальной сети с установлением Wi-Fi-точек для одновременного подключения не менее 607 человек в одном поезде и доступ к не менее 200 ед. фильмов, мультфильмов, сериалов, аудиокниг и другого оффлайн-контента).

Третьим лотом в объявленной закупке стало обеспечение перевозок экспресс-отправлений для почтовых операторов скоростными поездами.

Место оказания услуг: 10 поездов Hyundai Rotem по девять вагонов в каждом; два поезда Skoda по шесть вагонов в каждом; два электропоезда ЕКС-1 по девять вагонов в каждом; два поезда МПЛТ по пять вагонов в каждом, а также территория ТПС "Дарница".

Согласно информации Единого реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, все указанные компании специализируются на услугах в сфере питания.

У "Вог Кафе" основной КВЕД: "рестораны и услуги по доставке продуктов питания".

У "Фуд энд Беверидж" (входит в группу компаний бизнесмена Алексея Тарнопольского)в числе КВЕДов числятся: "прочая почтовая и курьерская деятельность", "другие виды телекоммуникационных услуг", "услуги по размещению и переработке данных и другие услуги", а также "веб-порталы".

Компания "Санфинити" создана в октябре 2018 года и принадлежит экс-гендиректору сети АЗС WOG Сергею Корецкому , в ее перечень КВЕДов также входят "другие виды телекоммуникационных услуг", "услуги по размещению и переработке данных и другие услуги", "веб-порталы" и "прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий". В то же время, компания не имеет КВЕДа, предполагающего курьерскую деятельность.

Второй этап конкурса, а именно представления ценовых предложений, состоится 2 декабря 2019 года и продлится до 12:00. Раскрытие предложений состоится в этот же день в 14:00.

Как сообщалось, WOGCafe будет предоставлять услуги питания в поездах "Интерсити" и "Интерсити +" до 2020 года.