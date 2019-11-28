"Укрзализныця" в 2020г планирует увеличить тарифы на пассажирские и грузоперевозки, сократить чистую прибыль до 1,3 млрд грн

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2020 году планирует выйти на показатель чистой прибыли в 1,3 млрд грн, что на 71,1% меньше плана на 2019 год или на 62% меньше ожидаемого показателя по итогам текущего года.

Об этом говорится в проекте финансового плана предприятия на 2020 год, представленного в четверг в Американской торговой палате.

"Мы надеемся, что до конца года он будет принят в парламенте", - отметил член правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Кроме того, согласно финплану, "Укрзализныця" в 2020 году по сравнению с планом на 2019 год намерена сократить EBITDA на 24% - до 19,08 млрд грн, рентабельность EBITDA – на 5,9 п. п. – до 18,5%.

Согласно проекту финансового плана УЗ, объем грузовых перевозок увеличится на 5,5% по сравнению с ожидаемым грузооборотом в 2019 году - до 192,6 млн ткм. В частности, предполагается наращивание перевозок по всем направлениям: в транзитном сообщении на 8,8% (до 16,9 млн ткм), экспортном - на 3,7% (до 83,0 млн ткм), внутреннем на 9,3% (до 68,4 млн ткм).

Объем пассажирских перевозок в 2020 году должен увеличиться на 1,5% (до 28,8 млн пасс.-км) по сравнению с ожидаемым пассажиропотоком в 2019 году. В частности, наибольшее увеличение перевозок пассажиров предполагается в международном сообщении - на 10,1% (до 1,1 млн пасс.-км), во внутреннем - на 1,2% (до 22,5 млн пасс.-км), пригородном - 0,9% (до 5,1 млн пасс.-км).

Согласно документу, доходы УЗ в следующем году запланированы в размере 105,2 млрд грн, что на 13% выше, чем ожидаемый доход 2019 года (или на 2% больше плана).

В частности, доходы от грузовых перевозок в 2020 году должны составить 82,9 млрд грн (рост на 14%), пассажирских - 8,9 млрд грн (рост на 8%), дополнительного производства - 9,1 млрд грн (рост на 10%), другие операционные доходы - 2,1 млрд грн (рост на 32%).

На увеличение доходов повлияют, в частности, индексация вагонной составляющей (с 1 марта 2020 года на 2,5%, с 1 июня, 1 сентября и 1 декабря – на 2%), новая публичная оферта на договор перевозок грузов, индексация тарифов на пассажирские перевозки и реализация металлолома.

На рост доходов от пассажироперевозок также повлияет заложенное в финплан плавное повышение тарифов - на 2% ежемесячно с 1 марта 2020 года. Суммарно это даст эффект роста стоимости билетов на пассажирские перевозки на 21,9% относительно начала года, при этом суммарно эффект индексации вагонной составляющей даст эффект роста на 8,77% относительно начала года.

Кроме того, Юрик отметил, что в 2020 году УЗ продолжит программу по обновлению пассажирских поездов, однако подчеркнул, что ремонтом и содержанием пригородных поездов должны заниматься местные бюджеты, поскольку именно они являются заказчиками и потребителями услуги. Дискуссию по передаче пригородных поездов на балансы местных администраций УЗ планирует продолжить и 2020 году.

Проектом финплана на 2020 год предусмотрено также привлечение заимствований в сумме 14,1 млрд грн: 4,2 млрд грн - от ЕБРР, ЕИБ, KEXIM, USEXIM и 9,9 млрд грн - на местном рынке.

Возврат займов в 2020 году запланирован в сумме 11,57 млрд грн, а именно 1,2 млрд грн долга перед ЕБРР, ЕИБ, KEXIM, USEXIM, 1,4 млрд грн – погашение местной задолженности в нацвалюте, 5,8 млрд грн – местной задолженности в долларах, 2,7 млрд грн - погашение выплат по евробондам и еще 473 млн грн лизинговых платежей.

На оплату труда и отчисления на социальные мероприятия в 2020 году "Укрзализныця" планирует потратить 46,6 млрд грн, что на 3% превысит ожидаемый показатель за 2019 год (из них 38,8 млрд грн непосредственно на оплату труда, что аналогично расходам на 2019 год). В 2020 году, по словам Юрика, УЗ также планирует ряд сокращений непроизводственного персонала, однако в "небольших объемах".

Планируется также существенное увеличение расходов на электроэнергию - на 27% до 10,7 млрд грн. На 5% будут увеличены расходы на топливо.

Ремонты основных средств УЗ в 2020 году вырастут на 43% к ожиданиям от 2019 года и составят 10,4 млрд грн. Стоимость материалов также вырастет на 83% до 12,3 млрд грн за счет стоимости и количества материалов, которые используются при выполнении ремонтов.

Другие операционные расходы прогнозируются практически на уровне 2019 года.

Проектом финплана-2020 предусмотрены капитальные инвестиции на сумму 20,1 млрд грн. Из них собственных средств - 11,6 млрд грн (или 58%), 8,4 млрд грн (или 42%) - привлеченных.

В том числе, запланировано обновление подвижного состава на общую сумму 5,6 млрд грн, 3,3 млрд грн потратить на капитальное строительство, 836 млн грн - на капитальные ремонты.

Кроме того, УЗ планирует провести электрификацию участка Киев-Изов-Госграница стоимостью 200 млн грн, а также развитие участка Ковель-Ягодин, Мостиска-Львов стоимостью 1 млрд грн. На реконструкцию путей, стрелочных переводов и переездов запланировано потратить 1,3 млрд грн.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует в 2019 году перевезти 331 млн тонн грузов (рост на 2,7% к 2018 году) и 201 млн пассажиров (на 0,7% меньше).