Экономика

12:28 28.11.2019

Мининфраструктуры в ближайшее время рассмотрит вопрос дальнейшей работы Кравцова на посту главы "Укрзализныци"

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Мининфраструктуры в ближайшее время рассмотрит вопрос дальнейшей работы Кравцова на посту главы "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры Украины в ближайшее время намерено рассмотреть вопрос дальнейшей работы Евгения Кравцова на посту главы АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев), сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"По "Укрзализныци" премьер-министр уже дал оценку, что есть много замечаний как к тому, что происходило внутри, так и к управлению. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим, и будет решена дальнейшая судьба Кравцова", - сказал он на брифинге во Львове в четверг.

При этом Криклий отметил, что госсекретарь ведомства, экс-начальник департамента инвестиционной политики УЗ Андрей Галущак, отстранение от должности которого требует уволенная с должности замминистра инфраструктуры Александра Клитина, "никак не может влиять на "Укрзализныцю".

"К Галущаку замечаний нет, и к локомотивам он точно не имеет никакого отношения. Более того, мы были бы рады, чтобы хоть кто-то имел какое-то отношение к локомотивам, потому что последний раз, когда они закупались, это контракт с General Electric. А так в "Укрзализныци" вообще ужасная ситуация. У них очень давно не покупались ни новые вагоны, ни поезда и ни тем более локомотивы", - отметил Криклий.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении Кабинета министров сменить руководство АО "Укрзализныця" из-за коррупции на предприятии.

Теги: #кравцов #укрзализныця #мининфраструктуры
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