Днепровский горсовет просит Зеленского прекратить действие законов, касающихся ФЛП

Депутаты Днепра приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить действие законов № 128-IX и № 129-IX, касающихся новых правил деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

"Мы, депутаты Днепровского городского совета, просим Вас, Владимир Александрович, способствовать следующим шагам. Первое, вместе с Верховной Радой найти пути прекращения действия законов №128-IX и № 129-IX, которые увеличивают фискальные нагрузки на предпринимателей. Провести дополнительное изучение и обсуждение этих законов с привлечением представителей малого бизнеса, общественных активистов, специалистов-разработчиков модели единого налога, которая работает в Украине уже много лет. Также ввести мораторий на проверки малого бизнеса до тех пор, пока не будет проведено реформирование фискальных органов", - говорится в обращении.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов отметил, что подобные обращения уже появились и в других горсоветах Украины. "Я полностью согласен по сути постановления к вопросу и считаю, что такие новации нарушают права граждан", - сказал он.