Экономика

15:14 27.11.2019

Атомщики призвали президента и премьера не допустить увольнения главы "Энергоатома"

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Атомщики призвали президента и премьера не допустить увольнения главы "Энергоатома"

Украинское ядерное общество (УЯО) призвало президента и премьер-министра не допустить увольнения президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Согласно письму, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", с инициативой об увольнении президента "Энергоатома" вышел на правительство министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Просим вас немедленно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг стратегической для Украины отрасли и ее руководителя", - говорится в письме атомщиков.

В УЯО напомнили: при непосредственном участии Недашковского реализован ряд совместных с Европой и США проектов, которые значительно снизили зависимость украинской атомной отрасли от российской. В частности, реализован проект диверсификации ядерного топлива для реакторов российского дизайна, на завершающем этапе находится строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

При этом "Энергоатом" обеспечивает свыше 50% объема выработки электроэнергии в стране, выполняет все международные требования по безопасности и модернизации блоков АЭС, продлевает их ресурс, несмотря на низкий тариф.

По мнению атомщиков, вместо поддержки отрасли профильное министерство тормозит предлагаемые проекты ее развития.

"Постоянное наращивание импорта электроэнергии из РФ с параллельным диспетчерским ограничением выдачи полной мощности энергоблоков украинских АЭС, которые отпускают электроэнергию АЕС по спецобязательствам втрое дешевле от указанного российско-белорусского импорта, ставят под сомнение профессионализм и компетенцию действующего министра. Все это представляет опасность не только для стабильной работы энергосистемы Украины, но и для стабильного обеспечения населения страны доступной атомной электроэнергией", - резюмируют в УЯО.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #недашковский #энергоатом #увольнение
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