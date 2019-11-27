Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой программы – Смолий

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по подготовке новой программы, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Переговоры продолжаются, мы надеемся на их успешное завершение", - сказал он на брифинге в среду.

По словам главы НБУ, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на минувшей неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне.

"С учетом того, что День благодарения выпадает на четверг и пятница в Вашингтоне - выходные, ожидаем какие-то месседжи на следующие неделе", - добавил Смолий.