Экономика

15:01 27.11.2019

Дубинский обвиняет НБУ в излишнем укреплении курса гривни

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Дубинский обвиняет НБУ в излишнем укреплении курса гривни

Народный депутат Александр Дубинский (партия "Слуга народа") обвиняет Национальный банк Украины (НБУ) в излишнем укреплении курса гривни, поскольку, полагает он, для этого отсутствуют экономические основания.

"Я вижу уничтожение банковской системы, потерянные деньги, формирование финансовой пирамиды на рынке государственных ценных бумаг и манипуляции с курсом. Нет экономических оснований для укрепления курса. Сейчас мы получим то, что было в 2004-2005, 2008-2009 гг. За это все несет ответственность НБУ", – сказал Дубинский в комментарии после пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом он отметил, что поддерживает протесты под центробанком, хотя отрицает свое отношение к ним.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что независимость главы НБУ Якова Смолия защищена законодательно. Он также отметил, что находится в постоянном контакте со Смолием и попросил его лично сообщать о любых случаях давления.

Как сообщалось, правление НБУ в среду заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – говорится в обращении правления НБУ.

НБУ обосновывает свое мнение о том, что заказчиком информационной кампании является Коломойский, тем, что митингующие, по заявлениям СМИ, получают за это деньги и что к ним с 25 ноября присоединились работники Никопольского завода ферросплавов и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

Атака на центробанк реализуется через депутата Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского, утверждает правление Нацбанка.

Центробанк подал заявление в правоохранительные органы в связи с тем, что спекуляции митингующих у его стен являются заказными.

Теги: #дубинский #курс #нбу #гривня
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