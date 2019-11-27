Экономика

14:23 27.11.2019

Зеленский ожидает роста товарооборота с Литвой до рекордных $1,5 млрд

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Зеленский ожидает роста товарооборота с Литвой до рекордных $1,5 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает роста товарооборота с Литвой и призывает литовский бизнес инвестировать в Украину.

"Мы ожидаем, что объемы нашей двусторонней торговли товарами и услугами превысят показатели прошлого, рекордного года, и достигнут почти $1,5 млрд", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Зеленский отметил, что литовские компании не только не покидают украинский рынок, а и продолжают развивать инвестиционные проекты. В качестве примера он привел открытие в среду в Ивано-Франковской области второй литовской солнечной электростанции.

Зеленский и Науседа приняли участие в работе 5-го Украинско-литовского экономического форума.

"Мы уважаем каждого инвестора, который уже работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от направления бизнеса: от ресторанного до сектора зеленой энергетики. Мы не будем делать необдуманных шагов, которые ухудшали бы условия для бизнеса", - подчеркнул президент Украины, выступая на форуме.

Теги: #зеленский #товарооборот #литва
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