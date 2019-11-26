"Укртранснафта" начала транспортировку ливийской нефти на Кременчугский НПЗ

АО "Укртранснафта" во вторник, после проверки качественных показателей, начала прием ливийской нефти сорта El Sharara в нетранспортную систему страны для ее дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта").

Согласно пресс-релизу компании, ливийская нефть будет транспортироваться по маршруту "Одесса-Кременчуг". Ее паспортные характеристики – 0,07% серы, 814 кг/м куб. – густота при 15 градусах по Цельсию.

По данным администрации Одесского морпорта, 9 ноября танкером в Одессу прибыло 81,2 тыс. тонн ливийской нефти из гавани Эз-Завия.

"Таким образом, кроме перекачки нефти из украинских месторождений, "Укртранснафта" будет имеет опыт транспортировки уже четырех сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken и El Sharara", - отмечают в компании.

Как сообщалось, в начале октября "Укртранснафта" заключила контракт с "Укртатнафтой" на транспортировку до 1,2 млн тонн/год нефти с условием ship-or-pay. В течение трех лет - с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2022-го - заказчик услуг гарантировал поставку нефти в объеме не менее 1,2 млн тонн в годовом измерении и не менее 300 тыс. тонн с 1 октября 2022 года по 31 декабря-2022.

Если фактические объемы прокачки сырья на Кременчугский НПЗ будут ниже гарантированных, заказчик в лице "Укртатнафты" оплатит стоимость транспортировки недопоставленных объемов согласно установленному тарифу.

В компаниях отметили, что гарантированный объем транспортировки нефти, который обязуется поставить заказчик услуг, позволяет снизить прирост тарифа на прокачку сырья на Кременчугский НПЗ по сравнению с его проектным размером, который ранее базировался на фактических объемах прокачки.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья - 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.

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