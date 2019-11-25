Достройка двух блоков ХАЭС в рамках проекта "энергомоста" не реализуется из-за отсутствия спроса на атомную э/э в Европе – Оржель

Достройка блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в рамках проекта энергомост "Украина-ЕС", предусматривающего выдачу мощности с блока №2 ХАЭС в энергосистему ЕС, не реализуется из-за отсутствия спроса на атомную электроэнергию у европейских потребителей, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Проблема в том, что мы не можем подтвердить (этот проект - ИФ) на уровне потребителей электроэнергии в Европе. Когда я спрашивал премьер-министра Польши, нужна ли им эта электроэнергия, он сказал что у них другой выбор, они пошли в зеленую энергетику, им она не интересна", - сказал он журналистам в понедельник после презентации задач министерства на 2019-2020гг.

По его словам, решения о развитии и финансировании тех или иных видов генерации, их доли в общем балансе будут дополнительно анализироваться.

Как сообщалось, энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.