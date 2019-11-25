Экономика

18:50 25.11.2019

Tesla получила 200 тыс. заказов на первый электрический пикап за три дня

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Tesla получила 200 тыс. заказов на первый электрический пикап за три дня

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. получил 200 тыс. заказов на свой новый бронированный пикап Cybertruck, за три дня с момента его презентации, сообщил глава компании Илон Маск в соцсетях.

Производство начнется только в 2021 году, стартовая цена составляет $39,9 тыс. Корпус электрического пикапа с футуристическим дизайном сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, его стекла бронированы. Грузоподъемность превышает 1,5 тонны.

Cybertruck будет выпускаться в трех комплектациях, в зависимости от которых автомобиль сможет проехать на одном заряде батареи около 400 км, 480 км и 800 км.

Ранее, когда число предзаказанных машин достигло 146 тыс., Маск говорил о том, что 17% заказчиков хотят купить автомобиль с одним двигателем, 42% - с двумя и 41% заказали версию с тремя двигателями, которая стоит от $69,9 тыс. и выпуск которой начнется только в 2022 году.

Ранний заказ на Cybertruck можно сделать за $100. Маск пообещал, что эти деньги можно будет вернуть.

Котировки акций Tesla растут на 1,3% в ходе торгов в понедельник.

Теги: #tesla
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