Экономика

16:46 25.11.2019

Минэкоэнерго изучает возможность повышения тарифа на э/э для физлиц-крупных потребителей до уровня промпотребителей

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Минэкоэнерго изучает возможность повышения тарифа на э/э для физлиц-крупных потребителей до уровня промпотребителей

 Минэкоэнерго Украины намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей (режим специальных обязательств, ПСО), рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал министр Алексей Оржель на пресс-конференции под Киевом в понедельник.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава Минэкоэнерго.

Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.

Глава Минэкоэнерго отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.

Как сообщалось, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

Теги: #электроэнергия #минэкоэнерго #тарифы
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