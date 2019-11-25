Экономика

15:55 25.11.2019

Букмекеры принимают ставки на суд по ПриватБанку, продление транзита газа из РФ, мэра Киева и метро на Троещину

2 мин читать

Ставка на то, что Хозяйственный суд Киева по делу №910/1834/19 о возврате ПриватБанка (Киев) его бывшим владельцам признает недействительной покупку государством банка за 1 грн, у букмекера "Париматч" составляет 1,42 к 1.

В то же время уверенность клиентов букмекера в том, что суд вернет акции ПриватБанка его прежним владельцам, существенно ниже – 2,35 к 1, а в целом весь банк – 3,5 к 1.

"Париматч" принимает также ставки на сроки принятия этого решения. Несмотря на то, что Хозсуд Киева приостановил слушания до вердикта Апелляционного административного суда по похожему делу о законности национализации банка, который назначил первое заседание только на 19 декабря, ставки до 1 января 2020 года составляют 1,65 к 1, после 1 января – 2,15 к 1.

В разделе специальных предложений по Украине компания также принимает ставки на то, успеют ли Украина и Россия договориться о транзите природного газа до 1 января 2020 года (подпишут новый или продлят старый контракт). Ставки на такой вариант развития событий принимаются как 3:1, тогда как на противоположный – 1,35 к 1.

Среди других неспортивных ставок – три, связанные с управлением Киевом. Ставки на то, что выборы мэра пройдут досрочно в январе-феврале-2020 составляют 4,2 к 1, в марте-мае и июне-августе – по 3,6 к 1 и по графику в октябре-2020 – 3,6 к 1.

Наиболее вероятным на сегодня победителем этой гонки клиенты компании видят нынешнего градоначальника Виталия Кличко – 2,15 к 1, его наиболее серьезными соперниками – Александра Ткаченко – 3,5 к 1, Андрея Пальчевского – 5 к 1 и Сергея Притулу – 10 к 1.

В то же время Ткаченко, согласно ставкам, - наиболее вероятный кандидат на главу Киевской горгосадминистрации – 1,55 к 1, тогда как на депутата горсовета Сергея Гусовского ставки принимаются с коэффициентом 3 к 1.

Другая букмекерская контора "Фаворит" среди специальных ставок в Украине принимает ставки на запуск метро на Троещину: 11 к 1 что это произойдет до 2022 года и 11 к 1 - что после.

Теги: #букмереры #ставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 05.11.2019
Глава ФРБ Сан-Франциско Дейли пока не видит необходимости в дальнейшем снижении ставки

Глава ФРБ Сан-Франциско Дейли пока не видит необходимости в дальнейшем снижении ставки

20:39 15.10.2019
Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

18:14 16.09.2019
Ставки по кредитам бизнесу до конца года существенно не изменятся - банкиры

Ставки по кредитам бизнесу до конца года существенно не изменятся - банкиры

19:31 03.09.2019
Минфин понизил ставки по ОВГЗ еще на 0,2 п.п.

Минфин понизил ставки по ОВГЗ еще на 0,2 п.п.

13:53 02.09.2019
Зеленский ожидает до 1 октября первых результатов по удешевлению кредитов

Зеленский ожидает до 1 октября первых результатов по удешевлению кредитов

18:10 29.08.2019
Правительство будет вести диалог с Нацбанком для снижения ставок – Гончарук

Правительство будет вести диалог с Нацбанком для снижения ставок – Гончарук

17:59 30.07.2019
Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

17:52 23.07.2019
Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

11:55 23.07.2019
Последствия Brexit удержат Банк Англии от подъема ставки даже при сильных прогнозах для экономики

Последствия Brexit удержат Банк Англии от подъема ставки даже при сильных прогнозах для экономики

17:43 05.07.2019
Кадлоу предлагает ФРС "забрать назад" декабрьское повышение ставки

Кадлоу предлагает ФРС "забрать назад" декабрьское повышение ставки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина отправила в Энергосообщество документы на подтверждение сертификации нового оператора ГТС

"Укрзализныця" за 2018г и 9 мес.-2019 предотвратила коррупцию на 600 млн грн - Кравцов

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" настаивает на новом транзитном контракте по европейским правилам – топ-менеджер НАК

"Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплаты по решениям Стокгольмского арбитража

Fitch присвоило ПУМБу рейтинг "B" со стабильным прогнозом

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина отправила в Энергосообщество документы на подтверждение сертификации нового оператора ГТС

"Укрзализныця" за 2018г и 9 мес.-2019 предотвратила коррупцию на 600 млн грн - Кравцов

Сменился гендиректор "Запорожстали", новым руководителем назначен Мироненко вместо Шурмы

"Нафтогаз" в ответе "Газпрому" настаивает на новом транзитном контракте по европейским правилам – топ-менеджер НАК

АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

"Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплаты по решениям Стокгольмского арбитража

Страховщики Украины за 9 мес. увеличили страховые резервы на 21%

Fitch присвоило ПУМБу рейтинг "B" со стабильным прогнозом

Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками – Нефьодов

Нужны $16 млрд инвестиций для покрытия дефицита в элеваторных мощностях для хранения зерновых и роста перевозки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА