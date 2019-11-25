Букмекеры принимают ставки на суд по ПриватБанку, продление транзита газа из РФ, мэра Киева и метро на Троещину

Ставка на то, что Хозяйственный суд Киева по делу №910/1834/19 о возврате ПриватБанка (Киев) его бывшим владельцам признает недействительной покупку государством банка за 1 грн, у букмекера "Париматч" составляет 1,42 к 1.

В то же время уверенность клиентов букмекера в том, что суд вернет акции ПриватБанка его прежним владельцам, существенно ниже – 2,35 к 1, а в целом весь банк – 3,5 к 1.

"Париматч" принимает также ставки на сроки принятия этого решения. Несмотря на то, что Хозсуд Киева приостановил слушания до вердикта Апелляционного административного суда по похожему делу о законности национализации банка, который назначил первое заседание только на 19 декабря, ставки до 1 января 2020 года составляют 1,65 к 1, после 1 января – 2,15 к 1.

В разделе специальных предложений по Украине компания также принимает ставки на то, успеют ли Украина и Россия договориться о транзите природного газа до 1 января 2020 года (подпишут новый или продлят старый контракт). Ставки на такой вариант развития событий принимаются как 3:1, тогда как на противоположный – 1,35 к 1.

Среди других неспортивных ставок – три, связанные с управлением Киевом. Ставки на то, что выборы мэра пройдут досрочно в январе-феврале-2020 составляют 4,2 к 1, в марте-мае и июне-августе – по 3,6 к 1 и по графику в октябре-2020 – 3,6 к 1.

Наиболее вероятным на сегодня победителем этой гонки клиенты компании видят нынешнего градоначальника Виталия Кличко – 2,15 к 1, его наиболее серьезными соперниками – Александра Ткаченко – 3,5 к 1, Андрея Пальчевского – 5 к 1 и Сергея Притулу – 10 к 1.

В то же время Ткаченко, согласно ставкам, - наиболее вероятный кандидат на главу Киевской горгосадминистрации – 1,55 к 1, тогда как на депутата горсовета Сергея Гусовского ставки принимаются с коэффициентом 3 к 1.

Другая букмекерская контора "Фаворит" среди специальных ставок в Украине принимает ставки на запуск метро на Троещину: 11 к 1 что это произойдет до 2022 года и 11 к 1 - что после.