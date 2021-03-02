Комиссия по регулированию азартных игр согласовала лицензию "Париматч" на букмекерскую деятельность
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии ООО "Париматч" (Киев) на организацию букмекерской деятельности.
Об этом свидетельствует решение комиссии от 2 марта, обнародованное на ее сайте.
Согласно закону о регулировании рынка азартных игр, компания должна уплатить за лицензию 108 млн грн, ее действие рассчитано на пять лет.
Ранее ООО "Париматч", зарегистрированное в ноябре 2019 года с уставным капиталом 60 млн грн, получило лицензию на проведение азартных игр казино в сети интернет.
Основной вид деятельности компании - организация азартных игр. Конечный бенефициар - Катерина Белорусская.