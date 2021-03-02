Экономика

18:41 02.03.2021

Комиссия по регулированию азартных игр согласовала лицензию "Париматч" на букмекерскую деятельность

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Комиссия по регулированию азартных игр согласовала лицензию "Париматч" на букмекерскую деятельность

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии ООО "Париматч" (Киев) на организацию букмекерской деятельности.

Об этом свидетельствует решение комиссии от 2 марта, обнародованное на ее сайте.

Согласно закону о регулировании рынка азартных игр, компания должна уплатить за лицензию 108 млн грн, ее действие рассчитано на пять лет.

Ранее ООО "Париматч", зарегистрированное в ноябре 2019 года с уставным капиталом 60 млн грн, получило лицензию на проведение азартных игр казино в сети интернет.

Основной вид деятельности компании - организация азартных игр. Конечный бенефициар - Катерина Белорусская.

Теги: #букмереры #лицензия #париматч
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