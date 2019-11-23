Экономика

14:52 23.11.2019

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi превысила норму в 157 раз

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Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi превысила норму в 157 раз

Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi близ Одессы превысило норму в 157 раз, сообщил и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности", - написал он.

Вдоль берега растянули сорбирующие боны, уточнил Фирсов, однако предпринять более эффективные меры невозможно из-за шторма.

"Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения", - сообщил он.

Также была установлена информация о потерпевшем крушение судне. Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы, проинформировал Фирсов.

Как сообщалось, в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы, который сорвало с якоря.

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявок на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие, без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр "Одесса" принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился.

Вечером 22 ноября спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Теги: #танкер #фирсов #крушение #нефтепродукты
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