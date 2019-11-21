Чешскому ж/д оператору Leo Express разрешили запустить поезда из Праги до границы с Украиной

Польша разрешила частному чешскому железнодорожному оператору Leo Express с 11 декабря 2019 года запустить регулярные рейсы из Праги (Чехия) через Катовице, Краков, Перемышль (все - Польша) до польско-украинской границы Медыка.

Как сообщается на сайте Администрации железнодорожного транспорта Польши, разрешение выдано на пять лет – до 10 декабря 2024 года - и предусматривает возможность выполнения рейсов четырех пар поездов ежедневно.

На территории Польши перевозчик получил право останавливать свои поезда в 17 пунктах.

Как сообщалось, чешский оператор ж/д и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года железнодорожное сообщение между Украиной и Чехией.