"Метинвест" вынужден сократить инвестпрограмму-2019 из-за жесткого глобального кризиса на рынках металлопродукции

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, вынужден сократить выполнение инвестиционной программы 2019 года из-за жесткого глобального кризиса за последние 10 лет.

Как сообщается в комментарии компании в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", металлургическая отрасль входит в самый жесткий глобальный кризис за последние 10 лет. Многие металлургические компании мира уже работают в убыток и вынуждены сокращать производство и персонал.

"В условиях нехватки финансовых средств и неутешительных прогнозов относительно дальнейших цен на сталь группа "Метинвест" разработала план действий, который поможет преодолеть сложную экономическую ситуацию с минимальными потерями", - отмечается в комментарии.

В нем уточняется, что "Метинвест" вынужден сократить выполнение инвестиционной программы 2019 года: будет приостановлена реализация отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом. Кроме того, будет реализована программа оптимизационных мероприятий, направленных на снижение постоянных и административных затрат.

Группа вынуждена приостановить прием персонала на существующие вакансии и ограничить набор людей на место сотрудников, принявших решение об увольнении, за исключением критичных профессий. О массовых сокращениях на производстве речи не идет: оптимизационные мероприятия затронут, в первую очередь, административный персонал и управляющую компанию. В начале 2020 года будет сокращено до 30% административного персонала. При этом будут разработаны совместные с городскими властями программы по трудоустройству сотрудников.

В рамках запланированных мероприятий также предусмотрено снижение затрат на админпрограммы, сокращение расходов на командировки, приостановка обновления автопарков.

"Металлургическая отрасль циклична, поэтому группа "Метинвест" рассматривает текущий кризис как временное явление. Реализация разработанного плана действий в комплексе с операционными улучшениями позволит сохранить максимальное количество рабочих мест и обеспечить стабильную работу предприятий", - резюмируется в заявлении группы.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".