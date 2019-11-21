Профсоюз "Антонова" обеспокоен корпоратизацией предприятия, предлагает отдельный закон – глава профсоюза

Первичная организация Профсоюза авиастроителей Украины (ПО ПАУ) на госпредприятии "Антонов" (Киев) выступает против непродуманной быстрой корпоратизации предприятия без оценки ее последствий и рисков, в результате которой может быть отчуждена социальная сфера, заявил агентству "Интерфакс-Украина" председатель ПО ПАУ Виктор Гусь.

"В уставный капитал АО "Антонов" могут не войти объекты соцсферы: детсады, жилой фонд, сельскохозяйственное подразделение, учреждения здравоохранения, отдыха и оздоровления, спортивный комплекс, общежития и т. п. Они строились, ремонтировались и поддерживались за счет заработанных коллективом ГП "Антонов" средств, тогда как более десятилетия отсутствовали госфинансирование и госзаказ", – опасается он.

По данным Гуся, стоимость содержания непрофильных активов соцсферы в общих расходах ГП составляет около 1%.

Как отметил председатель профсоюза, в настоящее время корпоратизация регулируется постановлением правительства №802 от 2015 года. В нем, в отличие от редакции 2012 года, изъято положение о предоставлении инициатором корпоратизации обоснования такого преобразования; сведений об ожидаемых последствиях; бизнес-плана развития со сроками, источниками финансирования и ожидаемыми результатами; прогноз поступлений в госбюджет.

"Корпоратизация по постановлению от 2015 года приводит к развалу и недееспособности предприятия", - заявил Гусь.

Он добавил, что в постановлении для ускорения процесса также отсутствуют вопросы социальных результатов преобразования (количество рабочих мест, улучшение условий труда), а также сведений о регистрации прав собственности или пользования зданиями и земельными участками, а из состава комиссии по корпоратизации выведены представители органа управления предприятия и профсоюзов.

По его словам, профсоюз поддерживает принятие отдельного закона об особенностях корпоратизации ГП "Антонов". Соответствующие предложения уже подготовили специалисты предприятия.

Гусь указал, что профсоюз насчитал более десятка реальных угроз в результате непродуманной корпоратизации. Среди них он выделил сокращение численности работников, приостановление или невыполнение заключенных контрактов и платежей из-за переоформления документов, выделение "Авиалиний Антонова", которое обеспечивает основные поступления предприятия, как непрофильного подразделения.

"Это позволит исключить авиационно-транспортное подразделение (АТП) вместе с аэропортом и аэродромом летно-испытательной и доводочной базы (ЛВиДБ) как имущество, не подлежее приватизации. Во время корпоратизации эти подразделения могут быть выделены в отдельное предприятие, что приведет к разрыву производственных связей и банкротства "Антонов", - подчеркнул председатель профсоюза.

Еще одним риском он назвал формирование наблюдательного совета АО "Антонов" только из представителей госконцерна "Укроборонпром", Минэкономики и Фонда госимущества без привлечения специалистов в сфере авиастроения. "Кризисное состояние предприятия, в частности, обусловлено тем, что последние пять лет им руководили лица без соответствующего профильного образования", – считает Гусь.

По его мнению, в результате корпоратизации усложнится система управления предприятием с сокращением самостоятельности его руководителя, увеличатся сроки принятия решений и себестоимость продукции и услуг.

"Факт прекращения существования организации разработчика самолетов "Ан" во время процесса корпоратизации может быть использован авиационными властями других стран, в том числе Российской Федерации", - назвал еще одно опасение председатель профсоюза ГП "Антонов". Он пояснил, что речь идет о непрерывности разрешительных документов в соответствии с Авиационными правилами (сертификаты типа самолетов, сертификаты одобрения организации разработчика, производителя, эксплуатанта и технического обслуживания авиатехники и т.д.). По мнению Гуся, получение сертификата типа на вновь созданное АО -длительный и затратный процесс.

Еще одним риском председатель профсоюза назвал недостоверную оценку стоимости активов ГП "Антонов". "В оценочной практике ограничиваются упрощенными схемами оценки, информацией при этом являются данные бухгалтерского учета. В то же время объекты интеллектуальной собственности предприятия требуют особого внимания, их рыночная стоимость является значительной. Кроме того, существует проблема опыта оценщиков, которым необходимо объективно определить рыночную стоимость авиационных проектов ГП "Антонов" от Ан-2 до Ан-225, а также тренажеров, БПЛА, троллейбусов и т.д.", - указал он.

Подытоживая, Гусь выразил мнение, что ликвидация ГП "Антонов" и образование одноименного АО снизят доверие иностранных партнеров к "Антонову", в том числе после появления в СМИ объявлений о прекращении деятельности госпредприятия и перехода его в управление комиссии по корпоратизации.

Он уточнил, что в профсоюзную организацию ПО ПАУ входят 148 профсоюзных организаций подразделений. В целом на учете состоит около 4,4 тыс. сотрудников предприятия.

Как сообщалось, Верховная Рада в начале октября 2019 года отменила перечень запрещенных для приватизации предприятий, который вступил в силу 20 октября. Согласно ему, правительство в течение трех месяцев должно разработать и представить на утверждение парламента перечень существующих и создаваемых в процессе корпоратизации АО, в уставных капиталах которых доля государства не может быть меньше 50% + 1 одна акция.

В середине ноября гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил Александра Берчия директором по корпоратизации концерна.