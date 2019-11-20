ЕБРР и Глобальный экологический фонд выделят $55,8 млн на поддержку развития биоэнергетики в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) совместно с Глобальным экологическим фондом (GEF) профинансируют программу поддержки развития биоэнергетики на сумму свыше $50 млн, сообщила ассоциированный директор, заместитель главы ЕББР в Украине Леся Кузьменко.

"Программа направлена на технологии и системы по сбору, хранению и переработке агробиомассы, На ее реализацию мы рассчитываем мобилизовать порядка $50 млн", – сказала она на официальном открытии программы "Украина: Устойчивые инновации в цепочке создания стоимости в биоэнергетике".

Ведущий инженер ЕБРР в Украине Татьяна Маркута уточнила, что общая сумма рассчитанной на четыре года программы составит $55,8 млн, и запустить ее планируется с IV квартала 2019 года. По ее словам, Глобальный экологический фонд в рамках программы предоставляет грантовую поддержку.

Большая часть этих средств – $50 млн – будет направлена на кредитование биоэнергетических проектов в частном секторе, еще $3,5 млн – на поощрительные гранты, сказала Маркута. Остальные средства планируется направить на информационную поддержку и образовательные проекты в сфере биоэнергетики.

"Мы посмотрим на варианты возможного стимулирования развития биоэнергетики в рамках программы и выберем 2-3 направления, которые будут наиболее выгодны Украине", – добавила ведущий инженер ЕБРР в Украине.

Она отметила, что поддержка рассчитана на компании в сфере агро и логистики, компании, которые могут работать с отходами, а также те, которые производят и перерабатывают биомассу.

"Теоретически, любая частная компания, которая так или иначе повлияет на развитие цепочки создания биомассы, может стать бенефициаром этой программы", – подчеркнула Маркута.

По словам Кузьменко, в связи с ратификацией Парижского соглашения Украина поставила очень амбициозную цель – до 2030 года снизить выбросы парниковых газов на 40%. "Эта программа внесет свой вклад в достижение поставленной цели. К сожалению, доля возобновляемой энергетики составляет всего лишь 3% от общего производства первичной энергии", – сказала она

В то же время, по ее словам, сельхозсектор имеет огромный потенциал агробиомассы, которая может использоваться для производства энергии.

"По оценкам наших специалистов, используется не более 5% остатков на полях для переработки и производства энергии. Программа направлена на ускорение производства возобновляемой энергии и предоставление финансового инструмента, который позволит мобилизировать инвестиции в данный сектор", – уточнила менеджер ЕБРР в Украине. ЕБРР с 2006 года инвестировал в проекты по возобновляемой энергетике более EUR 500 млн, в том числе EUR 120 млн – в проекты по биоэнергетике.

"Возобновляемая энергетика является нашим приоритетом", – подчеркнула Кузьменко.