Бюджетная поддержка аграриев в 2020 году для покупки земли достаточная и предусмотрены дешевые кредиты – уполномоченный Зеленского

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко опровергает критику о недостаточной предусмотренной в бюджете-2020 поддержке для аграриев, в частности, малых и средних фермеров, на покупку с/х земли после снятия моратория.

"Когда наши оппоненты говорят, что 4 млрд грн – это мало, их не хватит, то мы отвечаем, что 4 млрд грн у нас заложены на 4-й квартал 2020 года. Мы раньше 1 октября 2020 года не запустим оборот с/х земель", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Лещенко подчеркнул, что этих средств, если они понадобятся аграриям, на трехмесячный период в конце следующего года хватит. "Люди путают, они считают, что эта сумма рассчитана на целый год", - отметил он.

Представитель президента также указал, что бюджетная программа предусматривает субсидирование кредитной ставки для аграриев. "3-5% годовых будет эффективная ставка кредитования. Мы будем обеспечивать эту ставку от учетной ставки Нацбанка, которая имеет положительную тенденцию к уменьшению", - пояснил он.

Как сообщалось, в бюджете Украины на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей и 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют, что Фонд частичного гарантирования кредитов для малых фермеров на покупку земли запустится в Украине до открытия рынка земли 1 октября 2020 года.

14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.