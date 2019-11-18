Экономика

17:56 18.11.2019

Concord Bank выпустил карту, которую можно получить с помощью Telegram без паспорта и ИНН

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Concord Bank выпустил Prepaid-карту «Х-card», которую можно оформить с помощью Telegram, без предоставления паспортных данных и ИНН.

Для того, чтобы получить X-CARD достаточно в строке поиска мессенджера telegram написать @ConcordPrepaidbot, пройти в несколько кликов регистрацию и уже через 30-40 секунд осуществлять первые банковские операции.

По словам лидера группы разработчиков Concord bank Александра Дрозденко, виртуальная карта была создана их командой на базе платежной системы VISA. Переводы между картами проводятся через процессинговый центр ProCard, который соответствует требованиям PCI DSS.

«Кроме номера телефона банк не запрашивает ни паспортных данных, ни идентификационного кода пользователя, поэтому этим продуктом мы выводим простоту открытия карт на новый уровень и будем продолжать расширять функционал X-CARD», - сообщил Александр Дрозденко. 

Пополнить виртуальную X-CARD можно через терминалы Приватбанка без комиссии (максимальная сумма баланса на карте - 14 тыс грн), оплатить товары, услуги в интернете и мобильную связь – так же без комиссии (на територии Украины и в гривне).

Денежный оборот на карте не должен превышать 62 тыс грн в год. 

В 2015 году Concord bank запустил собственный процессинговый центр ProCard. Финансовое учреждение является прямым принципалом МПС Visa и MasterCard, обеспечивает расчеты по Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и дает доступ мерчантам к сервису Apple Pay эквайринг.

Главный офис банка находится в г. Днепр. Акционерами банка являются Елена и Юлия Соседка.

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