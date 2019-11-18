Гончарук: Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации "Северного потока-2"

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил Литву за общую позицию по недопустимости реализации Россией проекта газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом он заявил на встрече с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Украина-Литва и возможности для усиления взаимодействия между странами.

Гончарук также отдельно подчеркнул важность совместной позиции Украины, Литвы и других стран ЕС о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2", который, по его мнению, монополизирует энергетический рынок и, среди прочего, неизбежно приведет к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

"Энергетическая безопасность - приоритет не только для Украины, но для всей Европы. Этот вопрос должны обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарю Литву за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное воздействие, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - подчеркнул глава украинского правительства.

Гончарук также выразил надежду в успешности подготовки и проведения Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе в июле 2020 года.