Экономика

17:32 18.11.2019

Гончарук: Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации "Северного потока-2"

1 мин читать
Гончарук: Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации "Северного потока-2"

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил Литву за общую позицию по недопустимости реализации Россией проекта газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом он заявил на встрече с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Украина-Литва и возможности для усиления взаимодействия между странами.

Гончарук также отдельно подчеркнул важность совместной позиции Украины, Литвы и других стран ЕС о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2", который, по его мнению, монополизирует энергетический рынок и, среди прочего, неизбежно приведет к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

"Энергетическая безопасность - приоритет не только для Украины, но для всей Европы. Этот вопрос должны обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарю Литву за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное воздействие, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - подчеркнул глава украинского правительства.

Гончарук также выразил надежду в успешности подготовки и проведения Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе в июле 2020 года.

Теги: #северный_поток #гончарук #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:23 18.11.2019
Украине необходимо получить от Германии гарантии геополитической безопасности – евродепутат Кубилюс

Украине необходимо получить от Германии гарантии геополитической безопасности – евродепутат Кубилюс

16:13 18.11.2019
Достижение соглашения с Путиным о мире может стать предлогом для ослабления санкций – евродепутат Кубилюс

Достижение соглашения с Путиным о мире может стать предлогом для ослабления санкций – евродепутат Кубилюс

14:15 16.11.2019
Гончарук обсудил с миссией МВФ новую программу расширенного финансирования

Гончарук обсудил с миссией МВФ новую программу расширенного финансирования

17:50 15.11.2019
Гончарук поручил срочно начать проверку в связи со взрывами в Балаклее, в результате которых погибли военные

Гончарук поручил срочно начать проверку в связи со взрывами в Балаклее, в результате которых погибли военные

12:31 15.11.2019
Верещук хочет встретиться с премьером Украины, чтобы обсудить "все раздражительные моменты сотрудничества"

Верещук хочет встретиться с премьером Украины, чтобы обсудить "все раздражительные моменты сотрудничества"

11:04 15.11.2019
Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

17:20 14.11.2019
Гончарук поручил министерствам и другим органам до конца года передать не менее 500 объектов в ФГИ на приватизацию

Гончарук поручил министерствам и другим органам до конца года передать не менее 500 объектов в ФГИ на приватизацию

10:33 14.11.2019
Украина приветствует принятие Бундестагом ФРГ поправки к газовой директиве ЕС - Гончарук

Украина приветствует принятие Бундестагом ФРГ поправки к газовой директиве ЕС - Гончарук

23:11 13.11.2019
Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

16:59 13.11.2019
Гончарук поблагодарил депутатов за поддержку в 1-м чтении законопроекта о рынке земли

Гончарук поблагодарил депутатов за поддержку в 1-м чтении законопроекта о рынке земли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Укрэксимбанк разместил десятилетние еврооблигации на $100 млн под 9,95%

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ всего на 1,2%

Газпром направил "Нафтогаз Украины" официальное предложение по транзиту газа

S&P повысило рейтинг Киева до "В" со стабильным прогнозом

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Золотодобытчик Barrick договорился о продажи доли в австралийском золоторудном активе Super Pit за $750 млн

Запасы алюминия в Японии в октябре сократились на 2,6% с максимума за 3 года

Volkswagen подтвердил прогноз на 2019г и среднесрочные финансовые ориентиры

Укрэксимбанк разместил десятилетние еврооблигации на $100 млн под 9,95%

Concord Bank выпустил карту, которую можно получить с помощью Telegram без паспорта и ИНН

Высокий суд Лондона предоставил экс-владельцам ПриватБанка дополнительное время для подготовки к защите по делу банка до 10 января 2020 г. - источник

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ всего на 1,2%

Газпром направил "Нафтогаз Украины" официальное предложение по транзиту газа

Tesla инвестирует около 4 млрд евро в свой первый европейский завод

Для бизнесменов один из самых сложных пунктов при подаче документов на госслужбу является декларация - Стародубцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА