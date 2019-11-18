Экономика

15:19 18.11.2019

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ всего на 1,2%

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Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ всего на 1,2%

 Украина с 1 по 16 ноября 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 1,2% (на 253,48 млн куб. м) – до 21 млрд 530,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 16 ноября этого года составил на 19,13 млн куб. м при импорте 24,26 млн куб. м и внутренней добыче 56,05 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем превышает показатель запасов 16 ноября 2018 года на 27,1%, 16 ноября 2017 года – на 29,3%, на 16 ноября 2016 года – на 52,5%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

 

Теги: #запасы #газ #украина #пхг
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