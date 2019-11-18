S&P повысило рейтинг Киева до "В" со стабильным прогнозом

S&P Global Ratings улучшило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Улучшение прогноза по рейтингам в S&P объясняют двумя факторами. Во-первых, эксперты агентства ожидают, что завершив строительство объектов инфраструктуры в следующем году, Киев полностью погасит долг перед центральным правительством, что позволит сократить прямой долг к 2021 году на 50%.

Во-вторых, они полагают, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Виталия Кличка и даты следующих местных выборов не отразятся негативно на возможности города выполнять свои долговые обязательства.