Экономика

10:33 18.11.2019

"Милкиленд" за 9 мес. сократил чистый убыток на 15,1%

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"Милкиленд" за 9 мес. сократил чистый убыток на 15,1%

 "Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, завершила январь-сентябрь 2019 года с чистым убытком EUR11,39 млн, что на 15,1% лучше показателя за аналогичный период 2018 года.

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, консолидированная выручка "Милкиленда" за 9 месяцев 2019 года незначительно уменьшилась – на 2,3%, до EUR96,57 млн, EBITDA упала в 19,4 раза - до EUR0,23 млн.

Компания указывает, что ее суммарные продажи за отчетный период сократились примерно на 29% на фоне значительного снижения продаж сыров и масложировой продукции, рентабельность которой была подорвана "ножницами себестоимости", когда цены на готовую продукцию отстают от роста стоимости сырья – сырого молока как в России, так и в Украине, цены на которое выросли соответственно на 7,5% и 9%.

"Эти неблагоприятные тенденции были усугублены ситуацией с ростом курса гривны и рубля по отношению к евро в отчетном периоде", – добавляет "Милкиленд".

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Теги: #убыток #милкиленд
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