Билл Гейтс возглавил список богатейших людей мира, обойдя основателя Amazon Безоса

Основатель Microsoft Билл Гейтс вышел на первое место в ежегодно обновляемом рейтинге самых состоятельных людей мира, обойдя главу Amazon.com Джеффа Безоса, ранее возглавлявшего этот список.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Гейтса составляет $110 млрд, тогда как в распоряжении Безоса $109 млрд.

Состояние Гейтса увеличилось в этом году на $19,5 млрд на фоне роста акций Microsoft на 48%. Бумаги Microsoft выросли в цене на 4% с конца октября, когда компания получила 10-летний контракт на сумму $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США.

Безос потерял часть состояния в результате развода, завершившегося летом этого года. Его бывшая супруга - Маккензи Безос - заняла 24-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires с состоянием в $35 млрд. Тем временем, состояние Безоса уменьшилось на $16,2 млрд.

Третье место в списке Bloomberg Billionaires в этом году занял французский магнат Бернар Арно ($103 млрд), возглавляющий группу LVMH, четвертое - известный инвестор Уоррен Баффет ($86,6 млрд), пятое - глава Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).