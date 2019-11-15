Экономика

16:50 15.11.2019

Падение промпроизводства в США в октябре было максимальным за 17 месяцев

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Объем промышленного производства в США в октябре упал на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Это максимальное сокращение за семнадцать месяцев - с мая 2018 года. Причем негативная динамика была зафиксировано по итогам трех из последних четырех месяцев, отмечает MarketWatch.
Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель сократился на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.
Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в прошлом месяце уменьшился на 0,6%, что стало максимальным падением за полгода. В том числе это обусловлено забастовкой сотрудников автомобильной компании General Motors.
Негативные последствия забастовки в GM, крупнейшей в США за десятилетие, распространились не только на сборочные предприятия, но и на цепочку поставок автопроизводителя. В результате автомобильная отрасль продемонстрировала падение на 7,1% в прошлом месяце. Без учета этого снижение промпроизводства в целом составило 0,5%, в перерабатывающей промышленности - 0,1%.
Выпуск потребительских товаров в октябре упал на 0,8%, оборудования для бизнеса - на 0,6%.
Объем выработки предприятий коммунального сектора уменьшился на 2,6% относительно предыдущего месяца, производство в горнодобывающей промышленности снизилось на 0,7%.
Использование производственных мощностей в США в прошлом месяце уменьшилось до 76,7% с сентябрьских 77,5%. Это минимальный показатель за последние 25 месяцев.
Промпроизводство в октябре относительно того же месяца прошлого года снизилось на 1,1%.

Теги: #сша
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