Падение промпроизводства в США в октябре было максимальным за 17 месяцев

Объем промышленного производства в США в октябре упал на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Это максимальное сокращение за семнадцать месяцев - с мая 2018 года. Причем негативная динамика была зафиксировано по итогам трех из последних четырех месяцев, отмечает MarketWatch.

Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель сократился на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) в прошлом месяце уменьшился на 0,6%, что стало максимальным падением за полгода. В том числе это обусловлено забастовкой сотрудников автомобильной компании General Motors.

Негативные последствия забастовки в GM, крупнейшей в США за десятилетие, распространились не только на сборочные предприятия, но и на цепочку поставок автопроизводителя. В результате автомобильная отрасль продемонстрировала падение на 7,1% в прошлом месяце. Без учета этого снижение промпроизводства в целом составило 0,5%, в перерабатывающей промышленности - 0,1%.

Выпуск потребительских товаров в октябре упал на 0,8%, оборудования для бизнеса - на 0,6%.

Объем выработки предприятий коммунального сектора уменьшился на 2,6% относительно предыдущего месяца, производство в горнодобывающей промышленности снизилось на 0,7%.

Использование производственных мощностей в США в прошлом месяце уменьшилось до 76,7% с сентябрьских 77,5%. Это минимальный показатель за последние 25 месяцев.

Промпроизводство в октябре относительно того же месяца прошлого года снизилось на 1,1%.