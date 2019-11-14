ПриватБанк обжалует решение Северного апелляционного хозсуда, которым признаны недействительными условия кредитных договоров с компаниями экс-владельцев

Государственный ПриватБанк подает кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозяйственного суда, которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с компаниями экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщается в пресс-релизе банка.

"ПриватБанк считает судебное решение очевидно безосновательным и необоснованным и безусловно обжалует его в Верховном Суде", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, еще до национализации ПриватБанка в декабря 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10% до 12% годовых в гривне. "Выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций. И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", - говорится в сообщении.

Северный апелляционный хозсуд 4 ноября 2019 года удовлетворил иск ряда компаний, связанных с Коломойским, к ПриватБанку и признал недействительными условия кредитных договоров, согласно которым компании должны банку 7,5 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации ПриватБанка, а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.