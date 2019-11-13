Трейдинговая компания ДТЭКа объявила о выкупе акций миноритариев "ДТЭК Киевские электросети"

ООО "Инвестэкогаз", входящее в энергохолдинг "ДТЭК" и занимающееся оптовой торговлей топливом, пользуясь правом принудительного выкупа акций (squeeze-out), направило миноритариям ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" соответствующее публичное безотзывное требование.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании в среду, цена выкупа составляет 11,5 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,2 грн.

В документе указывается, что наивысшая цена, по которой компании группы SСM приобретали акции эмитента за последние 12 месяцев, составляет 9,31 грн, а рыночная цена, определенная оценщиком "Крестон Джи Си Джи Эдвайзори", – 11,15 грн. В то же время в цену выкупа заложена компенсация потенциальных расходов миноритарных акционеров на получение средств.

Сообщение о доминирующем контрольном пакете (свыше 95%) было подано 20 сентября этого года, заявитель прямо или опосредованно владеет включительно с афилированными лицами 106 млн 128,693 тыс. акций, или 97,936969%.

В частности, DTEK B.V. принадлежит 72,934662%, Ornex Limited – 20,999605%, DTEK Oil&Gas B.V. – 4,000395%, Oil&Gas Overseas Trading B.V. – 0,002307%.

С учета общего числа акций на выкуп мажоритарию придется направить около 25,7 млн грн. Компании дается 90 дней на перевод денег на счет эскроу в банке ПУМБ, с которого миноритарные акционеры в течение минимум трех лет могут снять денежные средства за свои акции.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

"ДТЭК Киевские электросети" входит в операционный холдинг "ДТЭК Сети" (создан в 2018 году), охватывающий еще четыре предприятия: "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.