Экономика

11:30 13.11.2019

Продажи De Beers в ноябре выросли на 31%, настроение покупателей улучшается

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Компания De Beers, лидирующая в мире по выручке от продаж алмазов, в ходе девятого в этом году сайта выручила $390 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей 85% De Beers.

Это на 31% выше показателя предыдущего цикла продаж ($297 млн), но на 12% ниже уровня годичной давности ($442 млн). Месяцем ранее показатель был на 39% ниже уровня 2018 г.

"С появлением признаков стабилизации цен на бриллианты в девятом цикле продаж наблюдалось улучшение настроений покупателей алмазов. Мировой потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в ритейле остается в целом стабильным, но, так как условия торговли в midstream по-прежнему в процессе ребалансировки, мы предоставили сайтхолдерам дополнительную гибкость в ходе сайта", - отмечает процитированный в сообщении CEO De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что De Beers пошла на значительную коррекцию цен в преддверии ноябрьского сайта - 5-7% в среднем по всему ассортименту.

По итогам 9 сайтов, прошедших в этом году, выручка De Beers составила около $3,6 млрд по сравнению с $4,85 млрд годом ранее.

Теги: #de_beers
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