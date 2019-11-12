Принятый закон об УБДИ откроет Украине доступ к лучшему финансированию со стороны международных финансовых институтов - ЕИБ

Принятый закон "О внесении изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах" относительно аудита безопасности автомобильных дорог" (процедуры управления безопасности дорожной инфраструктуры – УБДИ) откроет Украине доступ к лучшему финансированию строительства дорог со стороны международных финансовых институтов, считает ведущий транспортный инженер Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Пер Матиасен во время пресс-конференции по результатам работы проекта ЕИБ "Модернизация и повышение системы безопасности дорожной сети в Украине" в Киеве во вторник.

"Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, все они подчеркивают важность безопасности на дорогах", - подчеркнул он.

Матиасен отметил, что Украине необходимо было изменить процедуры строительства дорог ради безопасности участников движения.

"Новый закон обеспечит то, что безопасность станет неотъемлемой частью проектирования и планирования новых дорог", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Матиасена, закон сделает новые дороги безопасными и доступными для всех: автомобилей, велосипедистов и общественного транспорта.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Украины Наталья Форсюк напомнила, что правительством закреплены две ключевые цели в сфере дорожной инфраструктур: "снижение времени в дороге на 10% и снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 30%".

"То есть безопасность движения единственный непосредственный приоритет правительства (в этой сфере – ИФ)", - пояснила она.

Основным приоритетом проекта ЕИБ "Модернизация и повышение системы безопасности дорожной сети в Украине", который финансируется за счет средств Фонда Технической поддержки Восточного партнерства и реализуется компанией Egis Украина, является разработка закона Украины "Об автомобильных дорогах" относительно аудита безопасности автомобильных дорог", подготовка технической документации и наращивания потенциала, необходимых для внедрения процедур УБДИ и содействие принятию закона и введению его в действие.

С целью реализации этого проекта 17 октября 2019 Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог". Закон содержит большинство положений Директивы ЕС 2008/96/ЕС об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры, которая является версией закона ЕС по процедурам УБДИ.

Как сообщал ранее журналистам и.о. главы Государственной администрации автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак, ЕБРР и ЕИБ готовы выделить Украине целевой кредит в размере EUR900 млн на развитие автодорожной отрасли в 2020 году.

Уровень ДТП в Украине значительно выше, чем в странах ЕС. За последние три года официальное количество смертей в результате ДТП в Украине в среднем составляет около 3400 человек в год, но из-за недостаточного уровня отчетности реальное количество смертей в результате ДТП может быть значительно больше. Кроме того, 45% жертв - это уязвимые участники дорожного движения, такие как пешеходы, велосипедисты и дети, а ДТП часто случаются в населенных пунктах вдоль главных автомагистралей. Согласно оценке, ежегодные потери от ДТП в Украине составляют, примерно, 3,3% годового ВВП, что соответствует EUR4 млрд, эта цифра превышает общую сумму помощи, которую страна получает на развитие.